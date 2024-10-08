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Переговоры Алиева и Путина в Москве
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Переговоры Алиева и Путина в Москве

Алиев о санкциях США

21:42 1011

По итогам заседания Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств. президент Азербайджана Ильхам Алиев дал короткое интервью ведущему канала «Вести» Павлу Зарубину.

В частности, отвечая на вопрос о санкциях США в отношении Азербайджана, глава государства сказал, что «политика санкций не имеет права на существование, тем более когда эти санкции незаконны и налагаются совершенно необоснованно и селективно. Поэтому мы категорически выступаем против санкций. И считаю, что международное сообщество должно консолидированно выразить свою позицию. Мы в национальном качестве эту позицию выражаем».

«Что касается санкций, наложенных на нас, и не только на нас… На нас санкции были наложены в 1992 году по надуманному обвинению о том, что мы блокируем Армению, в то время когда наши территории находились под армянской оккупацией. Эти санкции были сняты в 2001 году, когда США было необходимо осуществлять транзит своих грузов и воздушным путем, и наземным, морским путем в Афганистан через территорию Азербайджана. И каждый год президент США независимо от своей партийной принадлежности эти санкции своим решением отменял. До того момента, когда США бежали из Афганистана. И после этого эти санкции на нас были наложены. И когда я их обвинил в неблагодарности, я считаю, что это не самое жесткое слово, которое можно использовать в данном контексте», - сказал президент Азербайджана.

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