Израиль ставит ультиматум

Израиль в качестве условия для введения режима прекращения огня на юге Ливана требует, чтобы движение «Хезболла» сложило оружие и отвело свои силы к северу от границы двух стран. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на французские дипломатические источники. «Израиль требует, чтобы «Хезболлах» сложило оружие и отошло к северу от реки Литани в обмен на прекращение огня в Ливане», - утверждает один из собеседников.

* * * 01:09 Истребители израильских ВВС нанесли четыре точечных удара по объектам движения «Хезболла» в южных предместьях ливанской столицы, сообщил ТАСС источник в местной службе гражданской обороны. «Раздалось несколько сильных взрывов, очевидцы с мест передали, что имеются сильные разрушения в жилых кварталах, - сказал собеседник. - Возможно, есть погибшие и раненые, поскольку не все жители покинули южные районы».