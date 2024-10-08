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Израиль ставит ультиматум

обновлено 02:18
02:18 2354

Израиль в качестве условия для введения режима прекращения огня на юге Ливана требует, чтобы движение «Хезболла» сложило оружие и отвело свои силы к северу от границы двух стран. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на французские дипломатические источники.

«Израиль требует, чтобы «Хезболлах» сложило оружие и отошло к северу от реки Литани в обмен на прекращение огня в Ливане», - утверждает один из собеседников.

* * * 01:09

Истребители израильских ВВС нанесли четыре точечных удара по объектам движения «Хезболла» в южных предместьях ливанской столицы, сообщил ТАСС источник в местной службе гражданской обороны.

«Раздалось несколько сильных взрывов, очевидцы с мест передали, что имеются сильные разрушения в жилых кварталах, - сказал собеседник. - Возможно, есть погибшие и раненые, поскольку не все жители покинули южные районы».

* * * 8 октября 22:16

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей нескольких зданий, расположенных в районах Харет-Хрейк и Хадас в южном пригороде Бейрута, срочно эвакуироваться. Об этом на арабском языке сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

«Срочное предупреждение для жителей южного пригорода Бейрута в районах Харет-Хрейк и Хадас…», - написал Эдри в X.

«Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно покинуть эти и соседние здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 м», - добавил он.

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