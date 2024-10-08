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Все еще горящую нефтебазу в Крыму могли атаковать ракетами ATACMS

8 октября 2024, 22:42 705

Украина использовала для удара по нефтебазе в Феодосии 7 октября американские ракеты ATACMS, пишет телеграм-канал Astra со ссылкой на собственные источники.

По их данным, всего по объекту запустили два таких снаряда. В результате были повреждены две цистерны емкостью 5 и 10 тысяч кубометров. Произошел разлив топлива, который привел к сильному пожару, — его не могут потушить до сих пор. Также пострадал наливной трубопровод дизельного топлива, добавили источники.

Нефтебаза, расположенная недалеко от поселка Береговое, подверглась атаке в ночь на 7 октября. Под удар попал Морской нефтяной терминал — крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Всего на полуострове таких два, второй расположен в Севастополе. Власти назвали пожар на нефтебазе «происшествием», не уточнив, что именно стало его причиной. Также они утверждали, что «жертв и пострадавших нет».

По данным российских телеграм-каналов, в результате пострадали три человека, их госпитализировали. Два резервуара с топливом разрушены полностью, еще три получили повреждения.

К вечеру понедельника стало известно о возгорании еще одной цистерны. Утром 8 октября назначенный Россией мэр Феодосии Игорь Ткаченко объявил об эвакуации в пункты временного размещения 1047 человек, проживающих недалеко от места ЧС. Он добавил, что «работы по ликвидации пожара продолжаются».

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