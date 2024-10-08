В Белгородской области закрывают два села

В Белгородской области решили закрыть на въезд два села. Жителей начнут отселять, им предоставят новое жилье, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Решение принято на фоне постоянных обстрелов населенных пунктов.

7 октября власти Белгородской области увеличили единоразовую выплату добровольцам, подписавшим контракт с Минобороны РФ, до рекордных 3 млн рублей, передает Thre Insider. Деньги будут переводиться на счета военнослужащих в течение двух месяцев после подписания контракта для отправки на войну в Украине. По словам Гладкова, рассчитывать на выплату могут не только белгородцы, но и жители других регионов России, если они заключат контракт на территории Белгородской области.