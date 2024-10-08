USD 1.7000
EUR 1.8675
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Переговоры Алиева и Путина в Москве
Новость дня
Переговоры Алиева и Путина в Москве

«Хезболла» прокопала туннель из Ливана в Израиль

8 октября 2024, 22:59 892

Ливанская организация «Хезболла» построила туннель, доходящий до территории Израиля, передают израильские СМИ. 

Сооружение, через которое боевики могли незаметно пробраться через границу, обнаружили в районе Марвахин на юге Ливана - пограничный городок.

Военные обнаружили его несколько месяцев назад и заблокировали на границе, так что у него не было выходов на поверхность в Израиле, пояснили в армии.

«Туннель был найден в рамках действий Армии обороны Израиля по демонтажу террористической инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана. Войска Армии обороны Израиля, включая спецподразделения, обследовали туннель и нашли оружие, взрывные устройства и противотанковые ракеты. Туннель был под полным оперативным контролем до подхода военнослужащих во избежание использования его для террористической деятельности», - сообщили в пресс-службе армии Израиля.

Нетаньяху запретил Галанту лететь в США. Американцы в шоке
Нетаньяху запретил Галанту лететь в США. Американцы в шоке
8 октября 2024, 22:04 2713
Почему «Моссад» не ликвидировал генерала Каани?
Почему «Моссад» не ликвидировал генерала Каани? горячая тема
8 октября 2024, 20:28 3298
Переговоры Алиева и Путина в Москве
Переговоры Алиева и Путина в Москве все еще актуально
8 октября 2024, 13:55 9739
Алиев о санкциях США
Алиев о санкциях США
8 октября 2024, 21:42 4081
Нетаньяху призвал жителей Ливана избавиться от «Хезболлы», но не сказал, как
Нетаньяху призвал жителей Ливана избавиться от «Хезболлы», но не сказал, как
8 октября 2024, 21:16 764
Нетаньяху объявил о ликвидации двух преемников Хасана Насраллы
Нетаньяху объявил о ликвидации двух преемников Хасана Насраллы
8 октября 2024, 20:52 1265
В Кремле заявили, что не лезут в дела Баку и Еревана
В Кремле заявили, что не лезут в дела Баку и Еревана
8 октября 2024, 20:45 1633
Ядерная бомбардировка Израиля. Байден встревожен
Ядерная бомбардировка Израиля. Байден встревожен главная тема
8 октября 2024, 19:40 7251
В Москве заявили об «оптимистичных прогнозах» Алиева и Пашиняна
В Москве заявили об «оптимистичных прогнозах» Алиева и Пашиняна
8 октября 2024, 20:31 2033
Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина?
Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина? продолжение нашего расследования
8 октября 2024, 12:40 5316
Али Асадов поехал в Минск за экономикой
Али Асадов поехал в Минск за экономикой статья концептуальная
8 октября 2024, 06:56 4915

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху запретил Галанту лететь в США. Американцы в шоке
Нетаньяху запретил Галанту лететь в США. Американцы в шоке
8 октября 2024, 22:04 2713
Почему «Моссад» не ликвидировал генерала Каани?
Почему «Моссад» не ликвидировал генерала Каани? горячая тема
8 октября 2024, 20:28 3298
Переговоры Алиева и Путина в Москве
Переговоры Алиева и Путина в Москве все еще актуально
8 октября 2024, 13:55 9739
Алиев о санкциях США
Алиев о санкциях США
8 октября 2024, 21:42 4081
Нетаньяху призвал жителей Ливана избавиться от «Хезболлы», но не сказал, как
Нетаньяху призвал жителей Ливана избавиться от «Хезболлы», но не сказал, как
8 октября 2024, 21:16 764
Нетаньяху объявил о ликвидации двух преемников Хасана Насраллы
Нетаньяху объявил о ликвидации двух преемников Хасана Насраллы
8 октября 2024, 20:52 1265
В Кремле заявили, что не лезут в дела Баку и Еревана
В Кремле заявили, что не лезут в дела Баку и Еревана
8 октября 2024, 20:45 1633
Ядерная бомбардировка Израиля. Байден встревожен
Ядерная бомбардировка Израиля. Байден встревожен главная тема
8 октября 2024, 19:40 7251
В Москве заявили об «оптимистичных прогнозах» Алиева и Пашиняна
В Москве заявили об «оптимистичных прогнозах» Алиева и Пашиняна
8 октября 2024, 20:31 2033
Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина?
Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина? продолжение нашего расследования
8 октября 2024, 12:40 5316
Али Асадов поехал в Минск за экономикой
Али Асадов поехал в Минск за экономикой статья концептуальная
8 октября 2024, 06:56 4915
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться