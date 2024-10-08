«Хезболла» прокопала туннель из Ливана в Израиль

Сооружение, через которое боевики могли незаметно пробраться через границу, обнаружили в районе Марвахин на юге Ливана - пограничный городок.

Военные обнаружили его несколько месяцев назад и заблокировали на границе, так что у него не было выходов на поверхность в Израиле, пояснили в армии.

«Туннель был найден в рамках действий Армии обороны Израиля по демонтажу террористической инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана. Войска Армии обороны Израиля, включая спецподразделения, обследовали туннель и нашли оружие, взрывные устройства и противотанковые ракеты. Туннель был под полным оперативным контролем до подхода военнослужащих во избежание использования его для террористической деятельности», - сообщили в пресс-службе армии Израиля.