Орбан: Ни Зеленский, ни Путин не хотят мира

Ни президент Украины Владимир Зеленский, ни глава российского государства Владимир Путин не хотят мира, потому что оба считают, что время работает на них, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, рассказывая о встречах с обоими главами государств.

«Два лидера, российский и украинский, твердо верят, что время работает на них. Оба. Именно поэтому они не желают идти ни на какие компромиссы или на мир. Это было мое впечатление. Они хотят драться. Что плохо для Европы. Я не концентрируюсь сейчас на том, что хорошо для Украины или России, я говорю с точки зрения Европы, с европейской точки зрения», – заявил Орбан.