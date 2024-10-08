Эво Моралеса обвиняют в изнасиловании подростка и торговле людьми

Сотрудники Специальных сил по борьбе с преступностью (FELCC) обнаружили бывшего главу государства в офисе федерации профсоюзов в городе Кочабамба. За полчаса до этого полиция наклеила уведомления на двери дома Моралеса.

Бывшему президенту Боливии (2006–2019) Эво Моралесу вручили уведомление о вызове для дачи показаний по делу об изнасиловании несовершеннолетней и торговле людьми, сообщила полиция, передает El Deber.

Моралес подписал уведомление о вызове на допрос. El Deber уточняет, что прокуратура вызывает его 10 октября. 4 октября был выдан ордер на арест экс-президента.

Сам Моралес после вручения уведомления на пресс-конференции заявил, что намерен «выиграть эту битву».

По данным гособвинения, в 2015 году Моралес изнасиловал 15-летнюю девушку, которая забеременела и родила дочь в 16 лет. Следствие считает, что ее родители «получали выгоду» от связи своей дочери с Моралесом, в частности, ее мать собирались выдвинуть кандидатом в законодательное собрание департамента Тариха. В ордере прокуратуры говорится также о достаточных доказательствах причастности бывшего президента к торговле людьми. Минюст потребовал также провести проверку в отношении судьи, который занимался делом Моралеса.

Сам бывший президент назвал расследование «правовой войной» (Lawfare), а изнасилование — «вымышленным». В своем аккаунте в X Моралес написал, что расследование вызвано желанием запретить ему участвовать в следующих президентских выборах (пройдут в 2025 году). Он уже заявлял о намерении баллотироваться от правящего «Движения к социализму».

Сейчас президентом Боливии является Луис Арсе, выигравший выборы 2020 года. Их назначили, потому что прежние, прошедшие годом ранее, где официально победил Моралес, вызвали протесты; оппозиция обвиняла власти в фальсификациях. Моралес, для которого это был четвертый президентский срок, ушел в отставку и покинул Боливию, но в ноябре 2020-го вернулся в страну.