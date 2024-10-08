Кто поднимет камень преткновения между Эрдоганом и Нетаньяху?

Новая война на Ближнем Востоке кардинально изменила временное потепление в отношениях между Турцией и Израилем. Как считает большинство турецких аналитиков, даже в случае завершения текущего конфликта на Ближнем Востоке и восстановления постоянных контактов между Анкарой и Тель-Авивом шансы на их переход в былое стратегическое партнерство в долгосрочной перспективе остаются крайне низкими. Напомним читателям haqqin.az, что турецко-израильские отношения резко обострились после 31 мая 2010 года, когда подразделение Армии обороны Израиля напало на корабль «Мави Мармара», направлявшийся в Газу с гуманитарной миссией.

Спустя три года Израиль официально принес извинения Турции и согласился выплатить 20 миллионов долларов компенсации семьям погибших в результате этой атаки. В 2022 году президент Израиля Ицхак Герцог прилетел в Анкару, и это стало первым в израильско-турецких отношениях с 2007 года официальным визитом на высшем уровне. А в сентябре 2023 года в нью-йоркском здании «Тюркеви» произошла первая и последняя на данный момент личная встреча Эрдогана и Нетаньяху, в ходе которой израильский премьер-министр, обратив внимание на совпадение цветов галстуков и рубашек лидеров, отметил: «Сходство расцветок наших галстуков отражает развитие межгосударственных отношений». На тот момент официальные лица двух стран заявляли о прогрессе в двусторонних отношениях, о том, что государства близки к подписанию соглашения о газопроводе, который позволит направить израильские энергоресурсы через Турцию в Европу. В повестке обсуждений стояли также палестинский вопрос и позиции сторон по формуле израильско-палестинского мирного урегулирования «Два государства для двух народов». Однако в ходе последующих дипломатических переговоров возникли определенные коллизии. Анкара четко обозначила, что любая война с палестинцами или серьезная эскалация в регионе могут полностью подорвать отношения. Для продолжения контактов в условиях политической напряженности была озвучена необходимость взаимной институционализации.

Согласно дипломатическим источникам haqqin.az, Анкара настаивала на том, что основы для турецко-израильских отношений должны быть связаны с политическим процессом, гарантирующим решение о двух государствах. Оговаривая, что в противном случае двусторонние отношения в случае очередного вооруженного конфликта окажутся под угрозой разрыва. В ходе переговоров обозначилось главное противоречие между сторонами – Нетаньяху требовал вывода из Турции представительств ХАМАС, тогда как Эрдоган хотел добиться, чтобы в конечном счете Израиль сел за стол переговоров именно с лидерами ХАМАС, поскольку, по мнению турецких официальных лиц, международно признанное правительство ФАТХ в Рамалле во главе с престарелым Махмудом Аббасом не имело среди палестинцев серьезного влияния. После того как в 2011 году Анкара выступила посредником в сделке по освобождению израильского капрала Гилада Шалита, в рамках которой Израиль выпустил из своих тюрем свыше тысячи палестинских заключенных, ХАМАС открыл в Турции официальный офис.

В начале войны в Газе Анкара рассматривала себя в качестве возможного посредника. Однако, поняв, что Нетаньяху не заинтересован в переговорах о прекращении военных действий, Турция перешла к более жесткой риторике, заявив, что не намерена принуждать ХАМАС к выполнению требований Нетаньяху. Ну а после того, как 70 процентов жилых районов Газы были разрушены, а сам военный конфликт стал максимально опасным для гражданского населения и особенно для детей, риторика Эрдогана резко ужесточилась. Дошло до того, что на недавнем открытии парламента президент сделал беспрецедентное заявление. «Действуя под ложным предлогом об обещанных землях, руководство Израиля может после Палестины и Ливана обратить свой взгляд на нашу родину, - предупредил Эрдоган. - Мечты Нетаньяху охватывают и Анатолию. Мы будем противостоять этому государственному терроризму всеми возможными средствами ради нашей родины, народа и независимости». В результате очередного обострения в турецко-израильских отношениях Анкара ввела против Израиля в апреле этого года полное торговое эмбарго. А Министерство торговли Турции отметило, что санкции останутся в силе до тех пор, пока Израиль не обеспечит «непрерывный и достаточный поток помощи» в сектор Газа. По признанию израильской стороны, эти санкции серьезно ударили по израильскому автомобильному и овощному рынкам.