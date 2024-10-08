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Переговоры Алиева и Путина в Москве
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Переговоры Алиева и Путина в Москве

Харрис требовала у Зеленского план на случай его гибели

00:10 906

Перед вторжением России в Украину кандидат в президенты США, вице-президент Камала Харрис требовала от президента Украины Владимира Зеленского разработать план передачи власти, который обеспечивал бы стабильность в случае его захвата в плен или убийства. Об этом в своей книге рассказал заместитель редактора The Washington Post Боб Вудворд.

Вудворд также утверждает, что Харрис пыталась подтолкнуть президента Франции Эммануэля Макрона к действиям осенью 2021 года, готовясь к тому, что, по словам разведки США, будет значительным военным актом России против Украины.

После разговора с Зеленским, как сказано в книге, Харрис была обеспокоена тем, что это может быть их последняя встреча.

Встреча Зеленского и Харрис в Мюнхене состоялась за несколько дней до начала войны РФ против Украины. Издание Time писало в июле 2024-го, что тогда президент Украины говорил вице-президенту США: «Если нападение неизбежно, то США должны дать Украине оружие и ввести против России превентивные санкции», – Харрис отвергла обе просьбы.

Книга Вудворда War («Война»), которая посвящена президентству Джо Байдена и его взаимоотношениям с мировыми лидерами, выйдет 15 октября. CNN сообщил, что она основана на сотнях часов интервью журналиста с непосредственными участниками событий.

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