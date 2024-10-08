USD 1.7000
EUR 1.8675
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Переговоры Алиева и Путина в Москве
Новость дня
Переговоры Алиева и Путина в Москве

В Турции засекретили протоколы закрытого заседания по Израилю

00:17 557

Главы МИД и Минобороны Турции Хакан Фидан и Яшар Гюлер выступили с докладами о ситуации на Ближнем Востоке в ходе закрытого заседания парламента республики, сообщила пресс-служба законодательного органа.

«В соответствии с уставом парламента министр иностранных дел Хакан Фидан и министр национальной обороны Яшар Гюлер проинформировали парламент о попытке вторжения Израиля в Ливан и событиях в регионе. Сессия прошла в закрытом режиме», - говорится в сообщении.

Протоколы заседания, которое продолжалось пять часов, и выступлений будут засекречены в течение 10 ближайших лет и останутся под грифом «гостайна».

Условия секретности не дают права журналистам разглашать сведения, связанные с заседанием и обсуждавшимися вопросами, даже если они обладают достоверной информацией об этом. На время проведения сессии все прилегающие к залу заседаний кабинеты, зоны для прессы, коридоры были освобождены от людей. Внутри находились только депутаты и присяжные стенографисты.

Зеленский готов смягчить позицию и закончить войну
Зеленский готов смягчить позицию и закончить войну Bloomberg
01:28 410
Ракетные удары Израиля по Бейруту
Ракетные удары Израиля по Бейруту обновлено 01:09
01:09 1391
Нетаньяху запретил Галанту лететь в США. Американцы в шоке
Нетаньяху запретил Галанту лететь в США. Американцы в шоке обновлено 00:41
00:41 4040
Лиз Холмс, Патрик Лескадрон и Бидзина Иванишвили
Лиз Холмс, Патрик Лескадрон и Бидзина Иванишвили главная тема
8 октября 2024, 21:35 3545
Индийские гаубицы «заговорили» на армянском: Ереван заказал еще 84 единицы
Индийские гаубицы «заговорили» на армянском: Ереван заказал еще 84 единицы все еще актуально
8 октября 2024, 17:06 4669
Почему «Моссад» не ликвидировал генерала Каани?
Почему «Моссад» не ликвидировал генерала Каани? горячая тема
8 октября 2024, 20:28 3871
Переговоры Алиева и Путина в Москве
Переговоры Алиева и Путина в Москве все еще актуально
8 октября 2024, 13:55 10089
Алиев о санкциях США
Алиев о санкциях США
8 октября 2024, 21:42 5420
Нетаньяху призвал жителей Ливана избавиться от «Хезболлы», но не сказал, как
Нетаньяху призвал жителей Ливана избавиться от «Хезболлы», но не сказал, как
8 октября 2024, 21:16 906
Нетаньяху объявил о ликвидации двух преемников Хасана Насраллы
Нетаньяху объявил о ликвидации двух преемников Хасана Насраллы
8 октября 2024, 20:52 1474
В Кремле заявили, что не лезут в дела Баку и Еревана
В Кремле заявили, что не лезут в дела Баку и Еревана
8 октября 2024, 20:45 1926

ЭТО ВАЖНО

Зеленский готов смягчить позицию и закончить войну
Зеленский готов смягчить позицию и закончить войну Bloomberg
01:28 410
Ракетные удары Израиля по Бейруту
Ракетные удары Израиля по Бейруту обновлено 01:09
01:09 1391
Нетаньяху запретил Галанту лететь в США. Американцы в шоке
Нетаньяху запретил Галанту лететь в США. Американцы в шоке обновлено 00:41
00:41 4040
Лиз Холмс, Патрик Лескадрон и Бидзина Иванишвили
Лиз Холмс, Патрик Лескадрон и Бидзина Иванишвили главная тема
8 октября 2024, 21:35 3545
Индийские гаубицы «заговорили» на армянском: Ереван заказал еще 84 единицы
Индийские гаубицы «заговорили» на армянском: Ереван заказал еще 84 единицы все еще актуально
8 октября 2024, 17:06 4669
Почему «Моссад» не ликвидировал генерала Каани?
Почему «Моссад» не ликвидировал генерала Каани? горячая тема
8 октября 2024, 20:28 3871
Переговоры Алиева и Путина в Москве
Переговоры Алиева и Путина в Москве все еще актуально
8 октября 2024, 13:55 10089
Алиев о санкциях США
Алиев о санкциях США
8 октября 2024, 21:42 5420
Нетаньяху призвал жителей Ливана избавиться от «Хезболлы», но не сказал, как
Нетаньяху призвал жителей Ливана избавиться от «Хезболлы», но не сказал, как
8 октября 2024, 21:16 906
Нетаньяху объявил о ликвидации двух преемников Хасана Насраллы
Нетаньяху объявил о ликвидации двух преемников Хасана Насраллы
8 октября 2024, 20:52 1474
В Кремле заявили, что не лезут в дела Баку и Еревана
В Кремле заявили, что не лезут в дела Баку и Еревана
8 октября 2024, 20:45 1926
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться