В Турции засекретили протоколы закрытого заседания по Израилю

Главы МИД и Минобороны Турции Хакан Фидан и Яшар Гюлер выступили с докладами о ситуации на Ближнем Востоке в ходе закрытого заседания парламента республики, сообщила пресс-служба законодательного органа.

«В соответствии с уставом парламента министр иностранных дел Хакан Фидан и министр национальной обороны Яшар Гюлер проинформировали парламент о попытке вторжения Израиля в Ливан и событиях в регионе. Сессия прошла в закрытом режиме», - говорится в сообщении.

Протоколы заседания, которое продолжалось пять часов, и выступлений будут засекречены в течение 10 ближайших лет и останутся под грифом «гостайна».

Условия секретности не дают права журналистам разглашать сведения, связанные с заседанием и обсуждавшимися вопросами, даже если они обладают достоверной информацией об этом. На время проведения сессии все прилегающие к залу заседаний кабинеты, зоны для прессы, коридоры были освобождены от людей. Внутри находились только депутаты и присяжные стенографисты.