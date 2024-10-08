В Сирии американцы под ракетным обстрелом

Военная база США, расположенная в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

Информация о последствиях атаки не приводится. Отмечается, что в окрестностях объекта были слышны звуки взрывов.

По данным телеканала, после инцидента силы международной антитеррористической коалиции во главе с США нанесли удары по нескольким деревням в провинции, находящимся под контролем сирийских правительственных сил.