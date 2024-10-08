Крупная авиакомпания отменила полеты в Иран и Ирак

Эмиратская флагманская авиакомпания Emirates отменила рейсы в Иран и Ирак до 16 октября, говорится в заявлении перевозчика.

«Рейсы Emirates в/из Ирака (Багдад и Басра) и Ирана (Тегеран) отменены до 16 октября 2024 года включительно. Клиенты, следующие транзитом через Дубай с конечными пунктами назначения в Ираке и Иране, не будут допущены на посадку в пункте отправления до 16 октября 2024 года включительно», - сообщила авиакомпания.

Авиакомпания 7 октября объявила о возобновлении полетов в Иран и Ирак с 8 октября после перерыва, обусловленного иранским ракетным ударом по территории Израиля. Причина пересмотра решения не называется.