Зеленский готов смягчить позицию и закончить войну

По словам одного из них, предложенный Зеленским план победы встретил прохладный прием в Вашингтоне. Американские власти попросили Киев сформулировать дорожную карту того, что ему нужно на следующий год, включая военную технику, помощь в промышленном развитии и финансовую поддержку. Украинский президент направил своих помощников в Вашингтон, чтобы поработать над деталями плана.

По данным издания, западные союзники усилили давление на Киев в пользу конкретного плана окончания войны. Высокопоставленный чиновник уточнил агентству, что поскольку Киев еще не раскрыл все детали своего плана, украинские чиновники могут использовать элемент стратегической двусмысленности, который даст им пространство для дальнейших маневров.

По словам другого собеседника издания, знакомого с переговорами по вступлению Украины в НАТО, надежные двусторонние гарантии безопасности со стороны США во время переговоров о прекращении огня будут фактически означать членство Киева в альянсе. При этом он уточняет, что Москва категорически против членства Украины в НАТО, в связи с чем неясно, какая формула поможет усадить все стороны за стол переговоров.