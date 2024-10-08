USD 1.7000
EUR 1.8675
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Переговоры Алиева и Путина в Москве
Новость дня
Переговоры Алиева и Путина в Москве

США ведут тайные переговоры с Ираном

утверждает израильский телеканал
01:50 686

США и некоторые арабские страны ведут закулисные переговоры с Ираном о прекращении боевых действий против Израиля на всех аренах. Об этом узнали официальные лица в Израиле, сообщает 12-й канал израильского телевидения.

По его данным, Израиль пока не участвует в этих контактах и не передал США свою позицию по возможности перемирия. Также неизвестно, какое место в переговорах занимает сектор Газа.

Высокопоставленные израильские чиновники заявили: «В настоящее время мы находимся на пике силы, прекращение огня будет на наших условиях, включая вывод сил [«Хезболлы»] к северу от реки Литани и разрушение всех военных баз «Хезболлы» в приграничных районах».

Израиль ставит ультиматум
Израиль ставит ультиматум обновлено 02:18
02:18 2356
Нетаньяху запретил Галанту лететь в США. Американцы в шоке
Нетаньяху запретил Галанту лететь в США. Американцы в шоке обновлено 00:41
00:41 4545
Алиев о санкциях США
Алиев о санкциях США
8 октября 2024, 21:42 5905
Индийские гаубицы «заговорили» на армянском: Ереван заказал еще 84 единицы
Индийские гаубицы «заговорили» на армянском: Ереван заказал еще 84 единицы все еще актуально
8 октября 2024, 17:06 4816
Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина?
Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина? продолжение нашего расследования
8 октября 2024, 12:40 5429
Али Асадов поехал в Минск за экономикой
Али Асадов поехал в Минск за экономикой статья концептуальная
8 октября 2024, 06:56 4966
Почему не состоялась встреча Алиев-Путин-Пашинян в Москве?
Почему не состоялась встреча Алиев-Путин-Пашинян в Москве? все еще актуально
8 октября 2024, 12:14 8599
Какой мир для «вечной войны»?
Какой мир для «вечной войны»? наш комментарий; все еще актуально
8 октября 2024, 11:03 4005
США ведут тайные переговоры с Ираном
США ведут тайные переговоры с Ираном утверждает израильский телеканал
01:50 687
Зеленский готов смягчить позицию и закончить войну
Зеленский готов смягчить позицию и закончить войну Bloomberg
01:28 1364
Лиз Холмс, Патрик Лескадрон и Бидзина Иванишвили
Лиз Холмс, Патрик Лескадрон и Бидзина Иванишвили главная тема
8 октября 2024, 21:35 3845

ЭТО ВАЖНО

Израиль ставит ультиматум
Израиль ставит ультиматум обновлено 02:18
02:18 2356
Нетаньяху запретил Галанту лететь в США. Американцы в шоке
Нетаньяху запретил Галанту лететь в США. Американцы в шоке обновлено 00:41
00:41 4545
Алиев о санкциях США
Алиев о санкциях США
8 октября 2024, 21:42 5905
Индийские гаубицы «заговорили» на армянском: Ереван заказал еще 84 единицы
Индийские гаубицы «заговорили» на армянском: Ереван заказал еще 84 единицы все еще актуально
8 октября 2024, 17:06 4816
Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина?
Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина? продолжение нашего расследования
8 октября 2024, 12:40 5429
Али Асадов поехал в Минск за экономикой
Али Асадов поехал в Минск за экономикой статья концептуальная
8 октября 2024, 06:56 4966
Почему не состоялась встреча Алиев-Путин-Пашинян в Москве?
Почему не состоялась встреча Алиев-Путин-Пашинян в Москве? все еще актуально
8 октября 2024, 12:14 8599
Какой мир для «вечной войны»?
Какой мир для «вечной войны»? наш комментарий; все еще актуально
8 октября 2024, 11:03 4005
США ведут тайные переговоры с Ираном
США ведут тайные переговоры с Ираном утверждает израильский телеканал
01:50 687
Зеленский готов смягчить позицию и закончить войну
Зеленский готов смягчить позицию и закончить войну Bloomberg
01:28 1364
Лиз Холмс, Патрик Лескадрон и Бидзина Иванишвили
Лиз Холмс, Патрик Лескадрон и Бидзина Иванишвили главная тема
8 октября 2024, 21:35 3845
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться