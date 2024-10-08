США ведут тайные переговоры с Ираном

США и некоторые арабские страны ведут закулисные переговоры с Ираном о прекращении боевых действий против Израиля на всех аренах. Об этом узнали официальные лица в Израиле, сообщает 12-й канал израильского телевидения.

По его данным, Израиль пока не участвует в этих контактах и не передал США свою позицию по возможности перемирия. Также неизвестно, какое место в переговорах занимает сектор Газа.

Высокопоставленные израильские чиновники заявили: «В настоящее время мы находимся на пике силы, прекращение огня будет на наших условиях, включая вывод сил [«Хезболлы»] к северу от реки Литани и разрушение всех военных баз «Хезболлы» в приграничных районах».