Британская контрразведка: Россия хочет устроить хаос...

Маккаллум отметил, что Великобритания сейчас сталкивается с самой сложной и многослойной угрозой за всю свою историю в связи с действиями таких стран, как Россия и Иран, а также террористических организаций. По словам Маккаллума, после начала российского вторжения в Украину из Европы были высланы более 750 российских дипломатов, многие из которых, как он заявил, были шпионами. Это, по его словам, ослабило возможности российских спецслужб, которые теперь вынуждены обращаться к представителям криминальных кругов и гражданам третьих стран для совершения «поджогов, саботажа и многого другого». В то же время он подчеркнул, что российские спецслужбы не отказались от своей «миссии» по «созданию хаоса».

Как отмечает BBC глава британской контрразведки не уточнил, какие именно акции он имеет в виду, однако в последнее время власти Британии и других европейских государств сообщали о нескольких предполагаемых диверсиях, совершённых по заказу российских властей, и раскрытии нескольких заговоров, направленных на организацию диверсий.

По словам Маккаллума, британским спецслужбам и полиции с 2022 года удалось раскрыть 20 заговоров, организованных при поддержке Ирана. Речь шла в том числе о подготовке покушений. Спецслужбы Китая, по его словам, занимаются главным образом промышленным и научным шпионажем.

По словам главы МИ-5, сочетание угроз, связанных с терроризмом, и угроз со стороны государственных разведывательных структур других стран означает, что у его спецслужбы «чертовски сложная работа». Он также уточнил, что примерно 75% потенциальных террористов, заговоры которых удалось раскрыть, были исламистами и 25% – крайне правыми.