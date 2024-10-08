Беспилотники прилетели в Краснодарский край. Гремят взрывы

Украинские беспилотники, по сообщениям российских источников, в начале ночи на среду, 9 октября, атаковали российский город Ейск, где расположен военный аэродром.

«Ейск, много БПЛА. Советуем отойти от окон! Летят осколки», — говорится в сообщении в российском мониторинговом телеграм-канале «Приграничье».

Информации о последствиях налета пока нет. О взрывах в районе Ейска пишут и жители в местных пабликах.

Ейск расположен в Краснодарском крае, на берегу Азовского моря, примерно в 60 км через море от Мариуполя. В городе расположен крупный военный аэродром, который уже неоднократно подвергался налетам украинских дронов.