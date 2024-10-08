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России вернули тела убитых в Мали российских военных

02:50 184

В Россию возвращены тела россиян, убитых в июле в Мали в «бою с исламистами», сообщил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

По его словам, которые приводит «Коммерсант», тела убитых будут захоронены с почестями.

«В ночь на 30 сентября 2024 года FAMA (Вооруженные силы Мали) и российские союзники выдвинулись для того, чтобы вернуть тела своих погибших товарищей, и сегодня исполнили свой долг», — сказал Иванов.

О каких погибших идет речь, он не уточнил.

28 июля СМИ распространили заявление коалиции вооруженных группировок на севере в Мали. В нем говорилось, что в боях под городом Тинзауатен 25 и 26 июля туареги «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников», а также захватили военные автомобили и бронетехнику. По разным данным, ЧВК «Вагнер» потеряла от 20 до 80 человек после столкновения с 1 тыс. боевиков. Кроме того, «вагнеровцы» и представитель повстанцев Мохамед Эль-Маулуд Рамадан заявляли, что часть военных ЧВК сдалась в плен. 1 августа глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Мали Абдулаем Диопом. Разговор состоялся по инициативе малийской стороны.

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