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После смертоносной «Хелен» на Америку надвигается разрушительный «Милтон»

02:57 149

Ураган «Милтон», приближающийся к побережью американского штата Флорида, может стать одним из самых разрушительных в этом регионе за последнее столетие, заявил президент США Джо Байден, передает BBC.

«Дай бог, чтобы этого не случилось, но сейчас все выглядит именно так, — сказал он, призвав местных жителей эвакуироваться. — Это вопрос жизни и смерти».

Президент США также заверил, что провел переговоры с представителями всех политических сил в регионе, пообещав им «любую поддержу, которая может потребоваться».

Накануне ураган «Милтон» усилился до максимальной — пятой — категории. Специалисты предупредили о возможных катастрофических последствиях для побережья Флориды. К середине вторника ураган слегка ослаб и был переведен в предпоследнюю, четвертую категорию, со скоростью ветра не выше 250 км/ч, но затем снова усилился до пятой категории. Скорость постоянного ветра в центре урагана составляет около 270 км/ч, а порывы могут быть еще сильнее.

По принятой в Европе и многих других странах шкале Бофорта ураганом считается ветер скоростью больше 117 км/ч, и примерно с этой же отметки начинается отсчет категорий ураганов по американской шкале Саффира-Симпсона.

Национальный центр США по отслеживанию ураганов (NHC) предупредил об опасности тропического ливня и возникновения ливневого паводка во Флориде уже в ближайшие часы.

За пару недель до приближающегося «Милтона» на побережье США обрушился смертоносный ураган «Хелен». Его жертвами стало более 200 человек, и по этому показателю он уступает лишь «Катрине», унесшей в 2005 году в Луизиане почти 2 000 жизней.

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