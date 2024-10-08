После смертоносной «Хелен» на Америку надвигается разрушительный «Милтон»
Ураган «Милтон», приближающийся к побережью американского штата Флорида, может стать одним из самых разрушительных в этом регионе за последнее столетие, заявил президент США Джо Байден, передает BBC.
«Дай бог, чтобы этого не случилось, но сейчас все выглядит именно так, — сказал он, призвав местных жителей эвакуироваться. — Это вопрос жизни и смерти».
Президент США также заверил, что провел переговоры с представителями всех политических сил в регионе, пообещав им «любую поддержу, которая может потребоваться».
Накануне ураган «Милтон» усилился до максимальной — пятой — категории. Специалисты предупредили о возможных катастрофических последствиях для побережья Флориды. К середине вторника ураган слегка ослаб и был переведен в предпоследнюю, четвертую категорию, со скоростью ветра не выше 250 км/ч, но затем снова усилился до пятой категории. Скорость постоянного ветра в центре урагана составляет около 270 км/ч, а порывы могут быть еще сильнее.
По принятой в Европе и многих других странах шкале Бофорта ураганом считается ветер скоростью больше 117 км/ч, и примерно с этой же отметки начинается отсчет категорий ураганов по американской шкале Саффира-Симпсона.
Национальный центр США по отслеживанию ураганов (NHC) предупредил об опасности тропического ливня и возникновения ливневого паводка во Флориде уже в ближайшие часы.
За пару недель до приближающегося «Милтона» на побережье США обрушился смертоносный ураган «Хелен». Его жертвами стало более 200 человек, и по этому показателю он уступает лишь «Катрине», унесшей в 2005 году в Луизиане почти 2 000 жизней.