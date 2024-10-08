После смертоносной «Хелен» на Америку надвигается разрушительный «Милтон»

Ураган «Милтон», приближающийся к побережью американского штата Флорида, может стать одним из самых разрушительных в этом регионе за последнее столетие, заявил президент США Джо Байден, передает BBC.

«Дай бог, чтобы этого не случилось, но сейчас все выглядит именно так, — сказал он, призвав местных жителей эвакуироваться. — Это вопрос жизни и смерти».

Президент США также заверил, что провел переговоры с представителями всех политических сил в регионе, пообещав им «любую поддержу, которая может потребоваться».