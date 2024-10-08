Охранники предотвратили нападение на Орбана

Левый активист попытался сорвать выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европарламенте, пишет газета Magyar Nemzet (MN) со ссылкой на видеозапись инцидента.

По данным издания, во время выступления Орбана в конференц-зал вбежал член молодежного крыла венгерской партии «Демократическая коалиция» Мартон Гекички. «Активист прокричал вопрос Виктору Орбану, сколько он получил от Путина и Си Цзиньпина за предательство Венгрии и Евросоюза», — отмечается в новостной заметке.

Направлявшегося к венгерскому премьеру правонарушителя задержали охранники.

Орбан ненадолго прервал свое выступление, дожидаясь, пока активиста выведут из зала, после чего продолжил речь.