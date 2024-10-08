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Переговоры Алиева и Путина в Москве
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Переговоры Алиева и Путина в Москве

Разблокирование коридоров на Южном Кавказе «только с участием России»

заявил Оверчук
03:26 576

Армения «формально» не отзывает свою подпись от Трехстороннего заявления, которое было подписано в 2020 году Баку, Ереваном и Моссквой. При этом продвижения в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокированию коммуникаций в регионе нет уже около полутора лет, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Армения формально не выходит из Трехстороннего заявления и подпись не отзывает, но вместе с тем движения по треку трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров два года уже почти нет, или, по крайней мере, полтора - с лета прошлого года, скажем так», - сказал Оверчук российскому Первому каналу.

По словам Оверчука, разблокирование экономических и транспортных коридоров в регионе «возможно только с участием России».

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