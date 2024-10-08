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Благотворительный «Забег победы» на Приморском бульваре

Отдел спорта
04:17 199

3 ноября Министерство молодежи и спорта организует «Забег победы», посвященный 4-й годовщине триумфа Азербайджана в Отечественной войне.

«Забег победы», который проводится с 2021 года, носит благотворительный характер. Он пройдет под девизом «Вперед с гордостью!».

Участники стартуют в Приморском национальном парке от фонтана «Семь красавиц». Они пробегут 10 километров. Первый прибежавший к финишу будет объявлен победителем. Кроме того, все финишировавшие получат специальные медали и станут обладателями сертификатов.

Минимальный взнос за участие в забеге - 20 манат. Все собранные средства пойдут в Фонд YAŞAT.

В забеге могут принять участие лица старше 18 лет. Им необходимо зарегистрироваться до 12:00 1 ноября. Места ограничены.

Дополнительную информацию можно получить, обратившись по e-mail адресу [email protected] или позвонив по телефону (012) 404-13-93.

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