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«аkart» расширяет свою деятельность

07:46 1320

С финансовым решением нового поколения безналичные расчеты доступны для каждого в любое время и в любом месте!

Дочерняя компания «Azercell Telecom» ООО «A-Solutions Elektron Pul Təşkilatı» расширяет возможности «akart». Финансовое решение нового поколения делает безналичные платежи доступными для всех в любое время и в любом месте, включая население, которое не охвачено банковскими услугами. «akart», сочетающий в себе передовой клиентский опыт и инновационный подход Azercell, предоставляется бесплатно каждому гражданину старше 18 лет.

Основные преимущества «akart»:

  • Финансовая доступность: финансовые решения, доступные и распространенные для всех;
  • Инновационный подход: простые и безопасные цифровые финансовые транзакции;
  • Ориентация на клиента: быстрый, простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс;
  • Партнерская сеть: широкая экосистема партнеров предлагает разнообразные варианты оплаты и обслуживания, позволяя при этом зарабатывать кэшбэк;
  • Гигабайт-бонусы: возможность ежемесячно получать гигабайты интернет-трафика с каждого платежа;
  • Кредитный продукт «Tamamla»: возможность совершать платежи при недостаточном балансе;
  • Безопасность: ваши средства защищены бесконтактными платежными системами (Apple Pay и Google Pay), а также строгими мерами безопасности, как пароль для входа, распознавание лица и отпечатков пальцев.

 Процесс активации карты очень удобен и занимает всего несколько минут. Ориентированное на клиента приложение «akart», поддерживающее работу в операционных системах iOS и Android, можно загрузить в AppStore или Google Play. После этого достаточно ввести серийный номер удостоверения личности и FIN-код в соответствующие поля и пройти быструю аутентификацию в приложении «SİMA». Заказать карту могут только абоненты Azercell.

Следует отметить, что ООО «A-Solutions Elektron Pul Təşkilatı» является первым в стране эмитентом электронных денег и работает на основании лицензии №001 Центрального банка Азербайджанской Республики с 23 мая 2024 года.

Основной целью финансового решения нового поколения является формирование привычки к безналичным операциям и обеспечение безопасности финансовых средств.

Откройте для себя удобство платежей с помощью «akart»: инновационно, быстро и безопасно!

Для получения дополнительной информации о продукте перейдите на страницу «akart»

«аkart» расширяет свою деятельность
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