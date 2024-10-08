Два мнения: одно – Нетаньяху, другое – неправильное

В начале XX века один из современников так сказал про германского кайзера Вильгельма II: «Он хочет быть женихом на каждой свадьбе – и покойником на каждых похоронах», учитывая его любовь вмешиваться в любой, даже самый мелкий вопрос государственного управления. В Израиле демократия, а потому Нетаньяху пошел дальше и ввел правило, согласно которому в руководстве еврейского государства теперь есть два мнения – одно самого Нетаньяху, а другое неправильное. И никто не имеет права доносить это самое неправильное мнение до зарубежных партнеров. Они должны слушать только то, что говорит израильский премьер.

Так он поступил и на этот раз, запретив Йоаву Галанту встречу с министром обороны США Ллойдом Остином до тех пор, пока лично Нетаньяху не поговорит с Джо Байденом и не проинформирует его о форме израильского ответного удара по Ирану, который сейчас весь мир ожидает, затаив дыхание – не послужит ли это новому витку эскалации, окажется ли соразмерным ситуации. Потому как Нетаньяху способен на самые резкие шаги, причем ни с кем не согласованные и ничьи интересы не учитывающие. В готовящейся к печати книге «Война» журналиста Боба Вудворда, которая, еще не выйдя, уже надела шума, приводится пара эпизодов, отлично характеризующая отношение Байдена к выкрутасам Нетаньяху. «Какова твоя стратегия, приятель?» — спросил Байден у Нетаньяху во время телефонного разговора в апреле, обсуждая то, как Израиль ведет войну в Газе. «Мы должны войти в Рафах», — ответил Нетаньяху. «Биби, у тебя нет никакой стратегии», — сказал на это Байден. И второй. «Биби, какого хрена?» — кричал Байден на Нетаньяху в июле, после того как в результате израильского авиаудара в Бейруте был убит высокопоставленный военный командир «Хезболлы» и трое гражданских лиц, пишет Вудворд. - «Вы знаете, что Израиль во всем мире все больше воспринимают как государство-изгой, как актора-изгоя», - сказал Байден Нетаньяху. На что израильский премьер ответил: «Мы увидели возможность и воспользовались ею», - сказал Нетаньяху. - «Чем сильнее вы бьете, тем успешнее вы ведете переговоры».

Для Нетаньяху эскалация – это все. И в Вашингтоне это прекрасно понимают, как понимают и то, с кем им приходится иметь дело. Но каковы его реальные успехи? Положение ХАМАСа в некоторых отношениях более прочное, чем раньше. Он продолжит добиваться своего и будет править Газой в обозримом будущем, хотя бы потому, что вероятной альтернативы так и не существует. «Хезболла», без сомнения, восстановится, пусть на это потребуется время. Его спасением будет то, что другие суннитские, христианские и друзские фракции в Ливане слишком разделены и дезорганизованы, чтобы организовать эффективную оппозицию ее возвращению во власть.