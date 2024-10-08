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Генерал НАТО в Парке военных трофеев в Баку

10:25 1357

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с генеральным директором Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенантом Янушем Адамчаком, находящимся с визитом в Баку, сообщили в Минобороны.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник К.Велиев высоко оценил нынешний уровень отношений с НАТО и подчеркнул важность развития взаимного сотрудничества.

Велиев отметил большой вклад в подготовку азербайджанских подразделений в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО и подчеркнул необходимость дальнейшего продолжения сотрудничества.

Начальник Генерального штаба особо отметил, что размещение наблюдательной миссии Европейского союза на территории Армении на условной границе, а также вооружение Армении некоторыми странами, расположенными за пределами региона, в частности, Францией, привели к активизации реваншистских сил в Армении, породили препятствия на пути нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и препятствуют мирному процессу, обостряя ситуацию на Южном Кавказе.

Генерал-лейтенант Я.Адамчак выразил удовлетворение визитом в Азербайджан, высоко оценил деятельность военнослужащих азербайджанской армии во всех сферах в рамках партнерства с НАТО, в том числе выразил благодарность за вклад в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане и в другие миротворческие миссии.

На встрече были обсуждены аспекты сотрудничества в военной, военно-образовательной областях, вопросы региональной безопасности и другие вопросы.

В рамках визита делегация НАТО посетила Аллею шехидов, почтив память шехидов трагедии 20 Января и Первой Карабахской войны, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Гости также побывали в Парке военных трофеев, осмотрели огнестрельное оружие, бронетанковую и специальную технику, артиллерийские установки, ракетные комплексы и другие средства военного назначения, захваченные в качестве трофеев у противника во время Отечественной войны.

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