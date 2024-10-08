Грузия дала обещание России
10:30 1439
Грузия не планирует следовать резолюции Европарламента, которая призывает ввести санкции против России, заявил министр экономики страны Леван Давиташвили.
Он подчеркнул, что Тбилиси принимает решения «исходя из интересов грузинского народа».
Новый санкционный режим ЕС против России будет действовать до 9 октября 2025 года, говорится в постановлении, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!