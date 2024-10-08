Впервые два вуза Азербайджана в «Рейтинге лучших университетов мира Times Higher Education»

Впервые второе высшее учебное заведение из Азербайджана (Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности) включено в «Рейтинг лучших университетов мира». Таким образом, в упомянутом глобальном рейтинге стало два высших учебных заведения Азербайджана, в том числе Бакинский государственный университет.

Стратегическое партнерство между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Международным рейтинговым агентством Times Higher Education продолжается с мая в направлении повышения конкурентоспособности высшего образования в Азербайджане и создания передовых исследовательских университетов, рассказали в Миннауки.

По словам генерального директора по международным связям THE Фила Бати: «Приятно видеть, что Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности включен в крупнейший и наиболее полный глобальный рейтинг университетов мира. Азербайджан поставил перед собой очень серьезные стратегические цели по развитию высшего образования с целью создания университетов мирового уровня, имеющих социальное воздействие. Надеемся, что данное решение будет способствовать увеличению количества и укреплению позиций высших учебных заведений страны в «Рейтинге лучших университетов мира THE» и «Рейтинге THE Impact».