ХАМАС будет вновь использовать смертников

Лидер ХАМАС Яхья Синвар, назначенный на эту должность в августе этого года после убийства прежнего лидера Исмаила Хании, направил членам организации директиву о том, что «пришло время возобновить теракты смертников». Об этом сообщили The Wall Street Journal представители разведки арабских стран.

«В течение многих лет ХАМАС был расколот на сторонников жесткой линии, таких как Синвар, которые считают, что гибель мирных жителей необходима для дестабилизации Израиля, и боевиков, которые одобряют насилие, но хотят, чтобы группа сохранила некоторую политическую легитимность как путь к достижению своих целей палестинского государства», - отмечается в статье.

Теперь Синвар навязывает свое более жестокое видение ХАМАС.

Сообщается, что несколько дней спустя после призыва лидера ХАМАС произошел теракт в Тель-Авиве, где в результате взрыва был убит сам боевик, а один человек получил ранения. Помимо этого, за последнюю неделю ХАМАС взял на себя ответственность за два отдельных нападения в Израиле: в Тель-Авиве, в результате которого погибли 7 человек, и в Беэр-Шеве, в результате которого погибла израильская женщина-солдат.