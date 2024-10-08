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Переговоры Алиева и Путина в Москве

Алексаняна не впустили в Россию

10:51 993

Экс-депутата армянского парламента, бизнесмена Самвела Алексаняна на прошлой неделе не впустили в Россию, пишут армянские СМИ.

По их данным, предпринимательской деятельностью бизнесмена заинтересовались российские правоохранители.

Члены семьи Алексаняна пересекли границу без проблем, а вот самого бизнесмена несколько часов продержали в аэропорту, а затем попросили покинуть пределы страны.

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