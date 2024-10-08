Байден и Нетаньяху обсудят нападение на Иран

Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден проведут переговоры по подготовке к нападению Израиля на Иран, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Предстоящая беседа господ Байдена и Нетаньяху станет первой за два месяца. По данным Axios, накануне вечером премьер Израиля несколько часов беседовал с министрами и главами военных и разведывательных служб, чтобы определить масштабы и сроки атак на Иран.

По словам неназванных израильских чиновников, ответные действия Израиля «будут значительными» и, скорее всего, будут включать сочетание авиаударов по военным объектам в Иране и тайных атак, подобных той, в результате которой в Тегеране был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания.

Израиль также рассматривает возможность нанесения ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана, но Байден выступает против этого.