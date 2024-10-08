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Переговоры Алиева и Путина в Москве
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Переговоры Алиева и Путина в Москве

США знали о планах Путина задолго до вторжения

11:21 201

Еще в октябре 2021 года США знали, что у российского президента Владимира Путина есть план ввести в Украину 175 тысяч военных. Об этом в своей книге рассказал заместитель редактора The Washington Post Боб Вудворд.

Автор описывает это как удивительный успех американской разведки, которая, в частности, имела источник внутри Кремля.

Вудворд также делится подробностями за сентябрь 2022 года, когда разведывательные органы сообщали, что Путин рассматривал возможность использования тактического ядерного оружия во время войны с Украиной. Оценка разведки, на которую журналист ссылается в книге, показала, что вероятность того, что российский диктатор развернет ядерное оружие, если войска будут окружены украинскими силами, выросла с 5% до 50%:

«В начале октября 2022 года Байден сказал на частном сборе средств в доме Джеймса Мердока, сына медиа-магната Руперта Мердока, что «мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса».

Вудворд также описывает разговоры министра обороны США Ллойда Остина с тогдашним главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу, в которых он предупредил, что, если Россия применит ядерное оружие, «все ограничения, которые мы применяли в Украине, будут пересмотрены».

В свою очередь Байден призвал лидера Китая Си Цзиньпина выступить против использования ядерного оружия. Вудворд делает вывод, что реакция Си, а также отсутствие катастрофического прорыва российских сил в Украине были достаточными, чтобы снизить угрозу ядерного нападения.

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