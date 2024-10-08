У Эрдогана вновь высказались по Крыму
Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Также Анкара поддерживает возвращение оккупированных территорий, включая Крым, заявил главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ялчин Топчу.
Соответствующее заявление советник Реджепа Тайипа Эрдогана сделал на встрече с заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариманом Джелалом.
«Турция, поддерживающая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, также на всех платформах отстаивает, что возвращение оккупированных территорий, включая Крым, является требованием международного права», - сказал он.
Топчу также отметил, что Турция стремится, чтобы продолжающаяся оккупация и война в Украине, Газе и Ливане закончились.
Джелал во время визита в Турцию рассказал о ситуации в Крыму. Это первая поездка Джелала в Турцию после освобождения из российского плена.
На встрече представители также выразили надежду, что Турция, в частности, в лице Эрдогана, поспособствует освобождению из российского плена крымских татар и украинцев.