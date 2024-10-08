Украина может сформировать бригаду из французских истребителей
Поставка французских истребителей Mirage 2000, намеченная на начало 2025 года, обеспечит ВСУ возможность сформировать новую авиационную бригаду.
Как пишет издание Forbes, при небольшом бюрократическом ускорении нет причин, по которым Франция не могла бы оснастить украинские ВВС 20-ю Mirage 2000-5 до 2025 года. Журналисты отметили, что этого количества хватит, "чтобы расширить существующее бомбардировочное подразделение ВВС, 7-ю тактическую авиационную бригаду, или сформировать новую бригаду".
Издание допустило, что вторая бомбардировочная бригада - более вероятный вариант, учитывая, насколько 7-я тактическая авиационная бригада уже расширилась с начала полномасштабной войны.
"Mirage 2000 помогли бы сформировать новую бригаду, которая будет сражаться вместе с закаленной в боях 7-й тактической авиационной бригадой, добавляя массированности ударам украинских ВВС по российским военным кораблям, батареям ПВО, штабам и складам снабжения на оккупированной южной и восточной Украине", - написало издание.