Украина может сформировать бригаду из французских истребителей

Как пишет издание Forbes, при небольшом бюрократическом ускорении нет причин, по которым Франция не могла бы оснастить украинские ВВС 20-ю Mirage 2000-5 до 2025 года. Журналисты отметили, что этого количества хватит, "чтобы расширить существующее бомбардировочное подразделение ВВС, 7-ю тактическую авиационную бригаду, или сформировать новую бригаду".

Издание допустило, что вторая бомбардировочная бригада - более вероятный вариант, учитывая, насколько 7-я тактическая авиационная бригада уже расширилась с начала полномасштабной войны.

"Mirage 2000 помогли бы сформировать новую бригаду, которая будет сражаться вместе с закаленной в боях 7-й тактической авиационной бригадой, добавляя массированности ударам украинских ВВС по российским военным кораблям, батареям ПВО, штабам и складам снабжения на оккупированной южной и восточной Украине", - написало издание.