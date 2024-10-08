Старший советник Байдена у Ильхама Алиева
9 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял старшего советника президента США по международной политике в области климата Джона Подесту.
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Старший советник главы США Джо Байдена по международной политике в области климата Джон Подеста находится с визитом в Азербайджане.
Согласно сообщению посольства США, цель визита советника - участие на встречах до конференции СОР29 и обсуждение укрепления сотрудничества Азербайджана и США в вопросах климата.
"Теплый прием Джону Подесте, старшему советнику президента по вопросам международной климатической политики, который прибыл на встречи перед COP и для укрепления сотрудничества США с Азербайджаном по важным климатическим вопросам", - написал в соцсетях посол США в Баку Марк Либби.