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Переговоры Алиева и Путина в Москве
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Переговоры Алиева и Путина в Москве

Старший советник Байдена у Ильхама Алиева

фото; обновлено 14:22
14:22 3633

9 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял старшего советника президента США по международной политике в области климата Джона Подесту.

* * * 12:01

Старший советник главы США Джо Байдена по международной политике в области климата Джон Подеста находится с визитом в Азербайджане.

Согласно сообщению посольства США, цель визита советника - участие на встречах до конференции СОР29 и обсуждение укрепления сотрудничества Азербайджана и США в вопросах климата.

"Теплый прием Джону Подесте, старшему советнику президента по вопросам международной климатической политики, который прибыл на встречи перед COP и для укрепления сотрудничества США с Азербайджаном по важным климатическим вопросам", - написал в соцсетях посол США в Баку Марк Либби. 

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