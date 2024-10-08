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Британский министр в Баку

12:24 1291

Министр по климату Великобритании Керри Маккарти находится с рабочим визитом в Азербайджане, сообщает британское посольство в Баку в соцсетях.

«В Баку начинается еще одна важная неделя борьбы с изменением климата, в ходе которой основное внимание будет уделено завершающей подготовке к переговорам COP29. На этой неделе нашу делегацию возглавляет министр по вопросам климата Великобритании Керри Маккарти», - сказал посол Великобритании Фергюс Олд в видеообращении.

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