Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России. Гневная реакция Тбилиси

Ранее 14 членов Европарламента подготовили проект резолюции о Грузии. В частности, в документе есть призыв к правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» отозвать принятые законы об «иноагентах» и о запрете пропаганды ЛГБТ, ввести санкции против России и освободить из заключения экс-президента Михаила Саакашвили. Евродепутаты также призвали Евросовет ввести санкции против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «отвратительным» содержащийся в резолюции Европарламента призыв к властям страны ввести санкции против России.

«Отвратительно требование, выдвинутое в резолюции в отношении Грузии, учредить против России двусторонние санкции. Скандально то, что эта резолюция - первый официальный публичный документ Евросоюза, в котором открыто зафиксировано требование ввести санкции против России», - заявил Папуашвили на брифинге.

По словам спикера парламента, авторы резолюции хорошо знают, что санкциями в отношении РФ власти Грузии нанесли бы урон не России, а собственной стране.

Папуашвили также подверг критике содержащиеся в резолюции призывы освободить Саакашвили, а также ввести санкции со стороны Европейского совета в отношении Иванишвили.