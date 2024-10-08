Король заболел… и не приедет в Баку
Король Великобритании Карл III не примет участия в глобальном климатическом саммите COP29, который состоится в следующем месяце в Баку. По информации телеканала Sky News, причиной такого решения стали проблемы со здоровьем монарха.
Сообщается, что 75-летний король проходит лечение от неопределенной формы рака. Диагноз был поставлен в феврале.
Карл III известен своей активной позицией в вопросах защиты окружающей среды. В прошлом году он выступил с речью на открытии саммита COP28 в Дубае.
Несмотря на отмену визита в Баку, на следующей неделе король отправляется в 11-дневную поездку по Австралии и островам Самоа.
План визита в Новую Зеландию пришлось отменить по рекомендации врачей, а оставшуюся часть программы изменили, чтобы выделить монарху больше времени на отдых.
При объявлении поездки представитель Букингемского дворца заявил: «Нам пришлось принять несколько сложных решений относительно маршрута, согласованного с австралийским правительством, чтобы определить, какие места их величества смогут посетить».
Единственный зарубежный визит короля с момента объявления диагноза состоялся в июне, когда он присутствовал на торжествах в Нормандии по случаю Дня «Д».
Саммит COP29 начнется 11 ноября в Баку, всего через две недели после возвращения королевской семьи в Великобританию.