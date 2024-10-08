Король заболел… и не приедет в Баку

Король Великобритании Карл III не примет участия в глобальном климатическом саммите COP29, который состоится в следующем месяце в Баку. По информации телеканала Sky News, причиной такого решения стали проблемы со здоровьем монарха.

Сообщается, что 75-летний король проходит лечение от неопределенной формы рака. Диагноз был поставлен в феврале.

Карл III известен своей активной позицией в вопросах защиты окружающей среды. В прошлом году он выступил с речью на открытии саммита COP28 в Дубае.