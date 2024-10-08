Злейшие враги ФАТХ и ХАМАС договорились

Палестинские движения ФАТХ и ХАМАС в ходе первого дня консультаций в Каире договорились о создании комитета для управления сектором Газа, утверждает телеканал Sky News Arabia.

По данным его источников, комитет будет «административно связан с палестинским правительством» и состоять из 10-15 человек, «не являющихся членами различных палестинских фракций». Упомянутый административный орган, утверждает телеканал, будет финансироваться на средства международных организаций и из бюджета правительства Палестины. Комитет, подчеркивают источники, будет заниматься вопросами «управления погранпереходами, здравоохранения, образования, социального развития, а также оказания гуманитарной помощи и предоставления жилья» жителям Газы.

Sky News Arabia утверждает, что в ходе второго дня переговоров, в среду, ФАТХ и ХАМАС обсудят детали формирования и работы нового комитета.

В самих движениях эту информацию пока не комментировали.

В 2005 году Израиль в рамках плана одностороннего размежевания полностью вывел свои войска из сектора Газа и эвакуировал оттуда еврейские поселения. Вслед за этим контроль над сектором был передан Палестинской национальной администрации (ПНА) во главе с лидером Палестинской администрации Махмудом Аббасом, которая также управляла Западным берегом реки Иордан. Однако на первых выборах в палестинский парламент победу одержали представители радикального движения ХАМАС, которые вступили в конфронтацию с более умеренной партией ФАТХ, что привело к расколу между фракциями. ХАМАС установило полный контроль над Газой, тогда как ФАТХ сохранила власть на Западном берегу.