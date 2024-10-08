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Украинскую молодежь не отправят на фронт

12:40 778

Верховная Рада Украины запретила мобилизацию граждан в возрасте от 18 до 25 лет, сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко. Против мобилизации высказались 311 депутатов, еще 26 воздержались. 

До этого бывший депутат Верховной Рады Юрий Сиротюк заявил, что мобилизационный возраст в Украине необходимо снижать каждые полгода в условиях продолжающейся войны с Россией.

До этого бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил против мобилизации молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.

«Категорию 18-25 лет нужно максимально беречь. Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был на посту главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет», - отметил он.

Однако, по словам Залужного, в «крайнем случае» призывать в ВСУ молодежь будет необходимо.

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