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Трамп рассказал о визите в Газу. Он там никогда не был

израильские СМИ
12:50 593

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что ранее посещал сектор Газа.

Израильские СМИ передают, что в интервью известному радиоведущему Хью Хьюитту Трамп, комментируя атаку ХАМАС 7 октября 2023 года, рассказал о визите в сектор Газа. Отвечая на вопрос, может ли Газа стать вторым Монако при правильном управлении, Трамп ответил: «Газа может быть лучше Монако. Она находится в лучшем месте на Ближнем Востоке, у самых красивых морских берегов, условия там очень хорошие - и я годами повторяю это. Я бывал там, это очень непростое место».

СМИ отмечают, что нет никаких документов и свидетельств, что Трамп был в Газе. Сектор Газа не находился под контролем Израиля с 2005 года, когда Израиль в одностороннем порядке покинул эту территорию.

Во время визита в Израиль в 2017 году Трамп посещал палестинские территории и автономию, где встретился с Махмудом Аббасом в Вифлееме. Когда Трампа попросили уточнить, что он имел в виду, его помощник сказал, что Трамп был в Израиле, а сектор Газа находится в Израиле.

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