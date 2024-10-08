Bakcell организовал тренинг для журналистов в преддверии инновационного саммита INMerge
Компания Bakcell, лидер инноваций и скорости, организовала для представителей СМИ тренинг под названием «День медиаинноваций». В мероприятии приняли участие более 30 журналистов, представляющих ведущие медиаорганизации Азербайджана.
Тренинг включал презентации и интерактивные занятия по применению искусственного интеллекта и охватил темы инноваций, развития брендов, экосистем, новых технологий и инновационных решений.
В ходе мероприятия журналисты получили ответы на интересующие их вопросы об искусственном интеллекте, высоких технологиях и инновациях, а также стали участниками дискуссий на данные темы. Программа продолжилась интеллектуальными играми и развлекательной частью.
Следует отметить, что с 2015 года Bakcell регулярно организует тренинги на тему инноваций и технологий для представителей СМИ.
О Bakcell
Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время Bakcell предоставляет более чем трем миллионам клиентов качественные и быстрые телекоммуникационные услуги. Компания вносит свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инноваций и решений на основе искусственного интеллекта и является одним из крупнейших инвесторов в ненефтяном секторе азербайджанской экономики.
Bakcell входит в международную группу компаний NEQSOL Holding, работающую в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства в разных странах.