Bakcell организовал тренинг для журналистов в преддверии инновационного саммита INMerge

Тренинг включал презентации и интерактивные занятия по применению искусственного интеллекта и охватил темы инноваций, развития брендов, экосистем, новых технологий и инновационных решений.

Компания Bakcell, лидер инноваций и скорости, организовала для представителей СМИ тренинг под названием «День медиаинноваций». В мероприятии приняли участие более 30 журналистов, представляющих ведущие медиаорганизации Азербайджана.

В ходе мероприятия журналисты получили ответы на интересующие их вопросы об искусственном интеллекте, высоких технологиях и инновациях, а также стали участниками дискуссий на данные темы. Программа продолжилась интеллектуальными играми и развлекательной частью.

Следует отметить, что с 2015 года Bakcell регулярно организует тренинги на тему инноваций и технологий для представителей СМИ.