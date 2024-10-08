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Переговоры Алиева и Путина в Москве

Российские срочники погибли в Курске

13:07 869

В понедельник около города Льгова Курской области России, куда вошли украинские военные, дроны атаковали взвод российских срочников, множество погибших, пишут российские телеграм-каналы.

«В понедельник, 7 октября, возле Льгова вражеские дроны атаковали место расположения наших военных. Погиб целый взвод срочников (16 человек и один офицер). Удивительно, но здание в промзоне не было защищено РЭБами и системой оповещения об атаке с воздуха», - говорится в сообщении.

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