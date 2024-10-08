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Китайские биржи обвалились

13:15 471

Ключевые фондовые индексы КНР испытали резкое снижение из-за обеспокоенности инвесторов в отношении мер по стимулированию экономики, объявленных недавно властями страны.

Индекс Shanghai Composite потерял 6,6%, Shenzhen Composite — 8,1%, сводный индекс CSI 300 — 7%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,3%. При этом остальные азиатские индексы сегодня показали умеренно позитивную динамику: японский Nikkei 225 прибавил 0,9%, индийский Bombay Sensex вырос на 0,4%, Taiwan SE — на 0,2%.

«Коммерсант» передает, что аналитики объясняют падение китайских индексов неуверенностью инвесторов в отношении плана экономического стимулирования, представленного ЦБ КНР в конце сентября. В первые дни после публикации инвесторы испытывали оптимизм в отношении плана, но сейчас, когда стали появляться первые подробности реализации, оптимизм сменился неуверенностью.

На прошлой неделе китайские экономисты, опрошенные агентством Nikkei, уже снизили свой прогноз по ВВП КНР на конец 2024 года. Если в июле их консенсус-прогноз роста ВВП составлял 4,9%, то теперь — 4,8%.

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