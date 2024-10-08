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США говорят Израилю: попридержи коней

13:22 373

США не стремятся к войне с Ираном, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы также требуем, чтобы Израиль разъяснил свой военный ответ на ракетную атаку Тегерана», - сказала Сингх.

Отметим, что согласно западным СМИ, сегодня президент США Джо Байден обсудит с израильским премьером Биньямином Нетаньяху возможный ответ Израиля на атаку Ирана. Сам Байден выступил против ударов по нефтяным и ядерным объектам исламской республики.

Как пишет The Wall Street Journal, США разочарованы нежеланием Израиля делиться своими планами по ответной атаке на Иран.

По данным издания, в США нет информации о времени и целях предполагаемого удара, и в Вашингтоне ожидали получить эти данные во время визита министра обороны, однако поездка министра обороны еврейского государства Йоава Галанта в Вашингтон была отложена по требованию премьера Биньямина Нетаньяху.

Кроме того, сообщается, что высокопоставленные лица в администрации были удивлены, когда Галант сообщил главе Пентагона Ллойду Остину о планах ликвидировать главу «Хезболлы» Хасана Насраллу полторы недели назад.

В последующем разговоре Остин задал Галанту вопрос, готов ли Израиль «остаться один» в плане своей защиты, учитывая, что он не уведомил США о ликвидации.

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