Подробности атаки на Дамаск

Накануне в результате израильского авиаудара по высотному дому в районе Мезза, одном из элитных кварталов Дамаска, недалеко от посольства Ирана, были убиты десять человек, сообщает Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

По сведениям SOHR, среди убитых десяти человек двое из ливанской «Хезболлы» (статус в организации выясняется), еще двое неизвестных в той же квартире, а также шесть мирных граждан – йеменский врач и его семья (жена и трое детей) и еще одна женщина-врач. SOHR сообщает о десяти раненых. Взрывом разрушены несколько квартир.

Саудовский телеканал «Аль-Хадат» передавал ранее, что целью атаки был командир подразделения «Хезболлы», отвечающего за переброску иранского оружия.

Ходили также слухи, что целями могли быть высокопоставленные представители иранского Корпуса стражей исламской революции и/или лидер палестинского «Исламского джихада».

Минобороны Сирии сообщало, что со стороны Голанских высот с самолетов ВВС ЦАХАЛ были запущены три ракеты в сторону здания. По официальным данным, в результате атаки погибли семь человек и еще 11 были ранены.