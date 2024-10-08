Встречу по Украине в формате «Рамштайн» отменили после того, как стало известно, что на нее из-за урагана «Милтон» не приедет президент США Джо Байден. Об этом «Радио Свобода» сообщили два источника в НАТО.

Саммит должен был пройти в Германии с 10 по 13 октября. Ожидалось, что на него прибудут около двадцати лидеров государств или их правительств, а Зеленский представит свой план победы. Вчера, 8 октября, украинская сторона также объявила, что второй саммит мира, который планировал провести Киев в ноябре, перенесен на более поздний срок.

Накануне Байден отложил свою поездку в Германию «для того, чтобы проконтролировать подготовку к урагану «Милтон» и меры реагирования на него», говорится в заявлении Белого дома.

Ожидается, что «Милтон» обрушится на Флориду сегодня ночью, сейчас скорость ветра достигает 260 километров в час. Власти призвали эвакуироваться более 5,5 миллиона человек и спешно убирают обломки от предыдущего урагана «Хелен».