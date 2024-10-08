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Переговоры Алиева и Путина в Москве

США передадут Украине крылатые ракеты большой дальности

13:36 2225

Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи представил Конгрессу список систем вооружения, которые смогут помочь Украине в борьбе с Россией, включая ранее не поставлявшиеся ракеты и защищенную сеть связи, используемую НАТО.

Как пишет CNN со ссылкой на людей, знакомых с докладом генерала, в список Каволи вошли крылатые ракеты большой дальности Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) и система Link 16, которую Вашингтон и Североатлантический альянс используют для обеспечения бесперебойной связи между боевыми системами, среди которых — управление противовоздушной обороны.

Данные типы вооружения Вашингтон ранее не поставлял Киеву. Украина неоднократно запрашивала обе системы, сказал другой источник, знакомый с их просьбами.

Источники телеканала поясняют, что американские власти ранее выражали обеспокоенность тем, что их секретные технологии могут оказаться в распоряжении российской армии. Именно поэтому Вашингтон ранее не поставлял Киеву систему связи Link 16. Ракеты JASSM, которые запускаются с истребителей, могут оказаться бесполезными для украинцев, если они не достигнут определенного уровня превосходства в воздухе, добавил источник. Американские чиновники на условиях анонимности сообщили, что США дают Украине все необходимое, чтобы Киев продолжал сопротивляться российскому вторжению.

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