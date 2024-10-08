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Переговоры Алиева и Путина в Москве
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Переговоры Алиева и Путина в Москве

Иран настаивает, что уничтожил «значительное число» израильских F-35

13:43 1732

Советник командующего Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Ибрагим Джабари утверждает, что иранские ракеты в ходе удара по Израилю поразили самолеты F-35.

«В этой операции ракеты Ирана успешно поразили важные военные объекты и ангары истребителей F-35 израильских преступников, что уничтожило значительное количество этих истребителей, это была лишь малая часть оборонных возможностей вооруженных сил нашей страны», - приводит слова генерала пресс-служба иранского Минобороны.

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