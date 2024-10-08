Военные блогеры раскритиковали российские власти

Решение российских властей заблокировать популярный у программистов и геймеров мессенджер Discord ударило по воюющей в Украине российской армии и вызвало возмущение Z-блогеров.

«Через Discord в том числе осуществлялась и осуществляется передача видеоизображения [с дронов] на пункты управления и штабы разного уровня, ибо аналогов нет», — написал автор телеграм-канала Fighterbomber. По его словам, блокировка стала «ударом в спину», которого в российских войсках «никто не ожидал». В связи с этим он обвинил чиновников в том, что они далеки от «реальности, народа и, к сожалению, армии».

Блокировка Discord означает, что некоторые командные центры могут остаться без трансляций с дронов, подтвердил близкий к Минобороны РФ телеграм-канал «Рыбарь». «Никакой альтернативы профильное управление Минобороны войскам предоставлять не стремится», — подчеркнул автор канала. Он также добавил, что в этих условиях российские военные вынуждены использовать доступные западные программы, серверы которых «находятся в странах НАТО».

«Мессенджер используется войсками для достижения целей СВО. Дальше можно даже не обсуждать», — заявил автор телеграм-канала «Белорусский силовик». По его словам, «схождение с ума РКН и людей, продвигающих такие идеи, продолжается».

При этом, как утверждает Fighterbomber, после блокировки доступа к Discord в России военные на линии соприкосновения начали устанавливать VPN-сервисы, чтобы продолжить пользоваться мессенджером.