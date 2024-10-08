Китай бьет по Евросоюзу бутылкой коньяка

После того как все 27 стран Европейского союза проголосовали на Еврокомиссии за введение тарифов на импорт электромобилей китайского производства, Пекин, как и следовало ожидать, ввел в минувший вторник временные антидемпинговые меры в отношении импорта коньяка из Евросоюза, затронувшие все ведущие бренды от Hennessy до Remy Martin. Напомним, что после решения Еврокомиссии ввести постоянные импортные пошлины до 35 процентов на китайские электромобили Пекин пошел на компромисс и предложил установить для продажи импортируемых электромобилей китайского производства минимальную цену в 30 тысяч евро. Но Брюссель отклонил этот компромисс, поскольку он не решал проблему рыночных искажений, вызванных государственными субсидиями КНР в этой отрасли.

При этом, правда, европейская сторона заявила, что готова пересмотреть другие ценовые обязательства, включая минимальные цены и импортные квоты. Одним из таких решений могла бы стать индивидуально рассчитанная минимальная цена для каждого китайского автопроизводителя и типа электромобиля в зависимости от его параметров и модельного ряда. Однако история с переговорами тянется слишком давно, и Пекин, видимо, успел разработать домашнюю заготовку ответа на введение европейских тарифов, которую запустил, не дожидаясь исхода очередного раунда торгового диалога. Так, проведенное властями КНР расследование предварительно установило, что поставки бренди из Евросоюза угрожают собственному коньячному сектору Китая. Причем, как утверждает Министерство торговли КНР, угрожают весьма существенно. Одновременно продолжается антидемпинговое и антисубсидийное расследование в отношении продуктов из европейской свинины, по окончании которого, как предупреждает китайская сторона, будут приняты «объективные и справедливые» решения. В заявлении китайского Министерства торговли четко акцентирован намек на то, что в будущем может произойти нечто большее. Пока же сообщается, что Министерство торговли рассматривает возможности повышения пошлин на импорт европейских автомобилей с большими двигателями, что сильнее всего ударит по производителям Германии, поскольку в прошлом году немецкий экспорт в Китай люксовых моделей автомобилей с двигателями объемом 2,5 литра и более достиг 1,2 миллиарда долларов.

Ответные китайские пошлины не уступают европейским. Так, уже с 11 октября импортеры коньяка, произведенного в ЕС, должны будут вносить гарантийные взносы в размере от 34,8 до 39,0 процента от стоимости импорта. Поскольку Франция активно поддерживала введение тарифов на электромобили китайского производства, именно она и рассматривалась Пекином как объект проверки в отношении бренди. Дело в том, что в прошлом году на Францию приходилось 99 процентов китайского импорта бренди, а объем поставок французского продукта достиг 1,7 миллиарда долларов. Больше всего пострадали бренды Hennessy и Remy Martin, импортерам которых пришлось внести гарантийные взносы в размере 39,0 и 38,1 процента соответственно. Пока неясно, как и когда импортеры смогут вернуть авансовые платежи, поскольку Министерство торговли КНР подробностей не сообщает. Тем временем акции Pernod Ricard, Remy Cointreau, LVMH Moët Hennessy уже упали сразу на 2,9–5 процентов. Компании, участвовавшие в китайском расследовании, пострадали также от ставок по гарантийным депозитам в размере 34,8 процента. Французская организация по торговле коньяком, Национальное межпрофессиональное бюро по коньяку (BNIC), Pernod Ricard и Remy Cointreau в замешательстве и на запрос СМИ о комментариях ответили не сразу. «Карательные» меры Пекина последовали сразу после голосования в Еврокомиссии, которая ввела к концу октября тарифы на китайские электромобили. В конце августа, накануне голосования, Китай в качестве жеста доброй воли приостановил уже запланированные антидемпинговые меры в отношении европейского бренди, который, как было установлено, продавался в Китае по ценам ниже рыночных. Однако в Брюсселе жест Пекина во внимание не приняли.