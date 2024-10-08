Джаббарзаде и Гусейнов создали финансовую пирамиду

Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД провело оперативно-технические мероприятия в связи с массовым мошенничеством посредством онлайн-платформы TOST, которая является финансовой пирамидой. В результате был задержан один из лидеров пирамиды Намиг Джаббарзаде (1981 г.р.). Второй подозреваемый Саиб Гусейнов (1989 г.р.) находится за пределами Азербайджана, в связи с чем объявлен в розыск.

Было установлено, что Джаббарзаде и Гусейнов убеждали людей, инвестировавших в TOST, что их деньги используются для торговли криптовалютой на электронной бирже с помощью искусственного интеллекта, что якобы приносило высокий доход. Чтобы внушить доверие участникам и привлечь новых людей, сначала жертвам позволяли получать небольшие суммы денег, демонстрируя регулярные выплаты процентов и роскошный образ жизни на деньги, якобы полученные через платформу TOST.

Еще одним требованием было распространение ссылок на пирамиду среди других людей через группы в мессенджере WhatsApp. Таким образом, с помощью различных методов Джаббарзаде и Гусейнов завладели около 5 млн манатов от участников пирамиды, переведя средства в криптовалюту и переместив их в электронные кошельки.

Во время обыска по месту жительства Джаббарзаде изъяты материальные и электронные доказательства, имеющие значение для расследования. На основании собранных фактов было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде ареста.

Меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к мошеннической пирамиде, продолжаются. Пострадавшие граждане могут обратиться в органы полиции по поводу обмана через пирамиду TOST.